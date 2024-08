Das Strohballen-Mädchen am Ortseingang zum Römerberger Ortsteil Mechtersheim kündigt sie bereits seit einigen Wochen an: die Lochhewwel-Kerwe. Ebenso lange sind die Mitwirkenden schon mit den Vorbereitungen beschäftigt. Bevor die offizielle Eröffnung am Samstag auf dem Dorfplatz stattfindet, ist die Einstimmung aufs Fest bereits Geschichte.

Bei Landwirt Andreas Jester kann nach gutem Brauch schon am Freitag, 9. August, das Warm-up für das Kerwe-Wochenende stattfinden. Seit einer guten Woche ist er mit seinem Team damit beschäftigt, seinen Hof in der Sandstraße in eine Lichter-Lounge-Beach-Bar zu verwandeln. Liegestühle und Lampions, Sand und Stechpalmen – wo es normalerweise dank der Traktoren und anderer landwirtschaftlicher Maschinen mächtig nach Arbeit aussieht, sollen sich die Besucher fünf Tage lang wie im Urlaub im Süden fühlen. Die Entspannung für die Erwachsenen macht eine Neuerung perfekt. Denn dank der erstmals aufgebauten Hüpfburg für den Nachwuchs lässt sich für alle Generationen gut die Zeit bei Jesters Hoffest verbringen.

Bereit stehen außerdem die Ehrenamtlichen der Vereine, die die Lochhewwel-Kerwe am Leben halten. Am Samstag, 18 Uhr, öffnen diese ihre Stände - zwei Stunden vor dem offiziellen Beginn. Feuerwehr, MGV Frohsinn, Clubb 33 – Nur die Hade, Musikverein, Karnevalverein und der MGV Cäcilia machen mit bei der großen Freiluftfeier in Mechtersheim, die sich rund um den Dorfplatz positioniert. So bunt gemischt wie die Vereinswelt ist deren Angebot. Fasnachtsküchle und FCK-Wurst, Schaschlik und Schichtsalat, Cocktails und Crêpes – die Wahl wird den Besuchern schwer gemacht.

Tanzen unter freiem Himmel

Zusätzlich zu ihrem Versorgungsstand auf dem Dorfplatz tischen die freiwilligen Frohsinn-Helfer sonntags und montags noch in ihrem Sängerheim um die Ecke (Mechtersheimer Straße 45) auf. Traditionell wird dort nämlich das Kerweessen aufgetischt. Sieben verschiedene Gerichte mit unterschiedlichen Beilagen werden von 11.30 bis 14.30 Uhr angeboten, ein gemischtes Eis als Dessert gibt’s zudem. Reservierungen werden angesichts der stets gut ausgebuchten Kerweessen gerne angenommen (Telefon 06232 82319). Die evangelische Kirchengemeinde ergänzt das Angebot am Sonntag ab 14 Uhr um Kaffee und Kuchen im protestantischen Gemeindehaus.

Auch wenn der Genuss einen hohen Stellenwert einnimmt: Ans Abtrainieren aufgenommener Kalorien ist bei der Lochhewwel-Kerwe ebenfalls gedacht. Tanzen können die Gäste gleich zweimal unter freiem Himmel: am Samstag beim Party-Rock der Live-Band „Hossa“, am Montag beim Auftritt der Lokalmatadoren der „Pfälzer Frühgrumbeere“, die Mederscher Partystimmung pur versprechen (18 bis 22 Uhr). Und am Sonntag ab 17 Uhr spielt der Musikverein Schwegenheim auf.