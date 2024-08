E1 wird 90 Jahre alt. Die Abkürzung steht für Eckbach-Entlastungsgraben 1“ – ein Begriff, der in Bobenheim-Roxheim nur in der Kommunalverwaltung und der Wasserwirtschaft Verwendung finden dürfte. Bei den Einheimischen heißt das kleine Gewässer von je her „34er-Gräwel“.

Bundesweit erfordern starke Niederschläge, mitbedingt durch den Klimawandel, zusätzliche Lösungsansätze für schon vorhandene Schutzsysteme. In Bobenheim-Roxheim