Die Corona-Pandemie hat die europäischen Nationen wieder stärker auf sich selbst zurückgeworfen. Auslandsreisen wurden schwieriger, Grenzen teilweise ganz geschlossen. Was bedeutet das für die Gemeindepartnerschaften, die im Speyerer Umland in vielen Orten gepflegt werden? Sorgen bereitet neben Corona noch ein anderer Faktor.

Der Vorsitzenden des Freundschaftskreises Harthausen-Uchizy fällt es wahrscheinlich ein wenig leichter als vielen anderen, während der Corona-Pandemie Kontakt zur Partnergemeinde zu halten. Denn Marie Fargeix-Claassen ist selbst Französin, die aber schon lange in Harthausen lebt. „Ich bin schon informiert, was da unten los ist“, sagt sie. „Wir rufen uns an, schicken uns Mails.“ Im Grunde sei die Situation in Uchizy in Burgund der in Harthausen nicht unähnlich. Die 700-Einwohner-Gemeinde sei von der Corona-Pandemie betroffen, aber nicht außergewöhnlich stark. „Es gab sieben, acht Fälle und einen Todesfall“, berichtet sie. Es seien erst wenige Menschen geimpft, und es gebe große Vorbehalte gegen die Impfung in der französischen Gesellschaft. Jeder warte auf die Rückkehr der Normalität. Die gab es das ganze Jahr 2020 nicht, auch nicht für die deutsch-französische Partnerschaft.

Gegen Grenzschließungen

„Wir wären eigentlich im Mai 2020 runtergefahren“, erzählt Fargeix-Claassen. Weil das nicht ging, hätte die Reise im Mai dieses Jahres nachgeholt werden sollen. „Aber das wird wohl auch nicht möglich sein“, befürchtet sie. Während sie für das Gros der Corona-Maßnahmen Verständnis hat, sieht sie Grenzschließungen, wie es sie im vergangenen Frühjahr gab, kritisch. „Das bringt nichts, nur Unmut“, glaubt sie.

Dass die Verbindung zwischen Harthausen und Uchizy wegen Corona schwächer wird oder ganz abreißt, erwartet sie nicht. „Wenn es kaputtgeht, dann nicht wegen Corona“, sagt sie. Das größere Problem sei die Überalterung der Menschen, die sich für die Partnerschaft engagieren. „Der Vorsitzende des Vereins in Uchizy ist 79 und kränklich. Ich weiß nicht, wer den Verein dann übernehmen könnte. Das sieht nicht so rosig aus“, ist die Harthausenerin pessimistisch.

Auch in den übrigen Orten, im Speyerer Umland, die Partnerschaften ins Ausland pflegen, haben die Verantwortlichen ihr Bestes getan, die Kontakte nicht abreißen zu lassen. „Über Whatsapp, Mails, digitale Postkarten, Anrufe und nicht zuletzt auch über die Weihnachtspost“ hätten sich Menschen aus Waldsee und dem westfranzösischen Ruffec ausgetauscht, berichtet Waldsees Ortsbürgermeisterin Claudia Klein (CDU). In der Partnergemeinde sei die Situation bezüglich Corona ähnlich wie in der Pfalz. Klein glaubt, dass die Pandemie der Verbundenheit nichts anhaben kann. „Im Gegenteil gehe ich eher davon aus, dass wir die nächste Begegnung noch bewusster wahrnehmen und feiern werden“, sagt sie.

Ähnlich sieht das auch Dudenhofens Ortschef Jürgen Hook (SPD) mit Blick auf die Partnerschaft mit Martell in Südtirol. „Wir hätten gerne im Jahr 2020 unser 45-jähriges Jubiläum gefeiert“, sagt Hook. Das habe leider nicht geklappt. Doch er und sein Marteller Bürgermeister-Kollege, mit dem er in regelmäßigem Telefon- und Whatsapp-Kontakt stehe, seien sich einig, dass mit den Planungen für eine nachgeholte Feier und für gegenseitige Besuche begonnen werden soll, sobald es die Situation zulässt. „Die Vorfreude ist jedenfalls schon da“, sagt Hook.

Das 50-jährige Bestehen der Partnerschaft zwischen Lingenfeld und Torcy bei Paris steht erst 2022 an, und die Hoffnung beim Lingenfelder Freundeskreis ist groß, dass es gefeiert werden kann. Während der Pandemiezeit hätten Jugendaustausch und Bürgerfahrt entfallen müssen, bedauert Vorsitzender Rolf Freytag. Persönliche Kontakte seien per E-Mail oder Telefon gehalten worden. Für den Jahresbeginn sei eine Videokonferenz mit dem Vorstand des Freundeskreises und dem französischen Comité de Jumelage geplant. Die Corona-Einschränkungen seien in Torcy deutlich weitreichender als in Lingenfeld gewesen.

Im Elsass, wo die Schwegenheimer Partnergemeinde Lobsann liegt, ist die Lage zeitweise besonders angespannt gewesen. Schwegenheims Ortsbürgermeister Bodo Lutzke (FWG) hat nach eigenen Angaben während der Pandemie telefonischen Kontakt nach Frankreich, aber auch mit dem brandenburgischen Herzfelde – ebenfalls Schwegenheimer Partnergemeinde – gehabt. Ein geplanter Besuch der Herzfelder musste ausfallen. „Auf jeden Fall!“, meint Lutzke auf die Frage, ob die Partnerschaften nach Corona wieder aufleben werden.

Todesfälle in Kondoros

Mit Kondoros in Ungarn ist Hanhofen befreundet. Der geplante Besuch in der Partnerstadt im Juli 2020 sei ausgefallen, berichtet die Hanhofener Ortsbürgermeisterin Silke Schmitt-Makdice (SPD). Die Kontakte hätten insbesondere auch dank sozialer Medien aufrecht erhalten werden können. „Der Bürgermeister von Kondoros sowie ich freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen, sobald wir alle wieder frei reisen können und die Impfungen vorangeschritten sind“, sagt Schmitt-Makdice. Der ungarische Ort sei von der Pandemie betroffen gewesen. Es habe Infizierte und auch Tote gegeben.

In der Römerberger Partnergemeinde Mainvilliers ist während der Corona-Pandemie eine neue Bürgermeisterin ins Amt gewählt wurde. Römerbergs Ortschef Matthias Hoffmann (Grüne) hat der Neuen gratuliert, und auch Weihnachtsgrüße wurden ausgetauscht. „Gerne wollen wir uns endlich auch persönlich kennenlernen“, sagt er. Das traditionelle deutsch-französische Pfingsttreffen ist auf 2021 verschoben. Ob es stattfinden kann, ist ungewiss. Ebenfalls abgesagt worden ist das Freundschaftstreffen mit Eckstedt in Thüringen.

Auch wenn Hoffmann glaubt, dass die Verbindungen die Pandemie überdauern und Treffen nach der Erfahrung vielleicht sogar intensiver werden, macht er sich wie Marie Fargeix-Claassen langfristig Sorgen angesichts der demografischen Entwicklung: Die Partnerschaften seien in die Jahre gekommen. „Wir werden alles versuchen, auch jüngere Generationen dafür zu begeistern und zu zeigen wie wichtig es ist, in Europa freundschaftlich zusammenzuleben“, sagt er.