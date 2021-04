Mehr als 21.000 Impfungen haben in der Schifferstadter Kreissporthalle stattgefunden – mit ausnahmslos positiven Rückmeldungen, wie die Sprecherin des Landrats sagt. Deshalb wundert sie sich, dass jemand über Mängel in Sachen Barrierefreiheit klagt.

Die Haßlocherin Beate Jeschke hat sich an die RHEINPFALZ gewandt, nachdem sie Ende März ihre 87 Jahre alte Mutter aus Beindersheim zum ersten Impftermin in Schifferstadt begleitet hat. Weil ihre Mutter beim Gehen den Rollator braucht, wäre die Tochter froh um einen Parkplatz in unmittelbarer Nähe zum Eingang gewesen, doch den habe es nicht gegeben. Stattdessen viele Parkverbotsschilder. Jeschke fragt sich, was erst Personen im Rollstuhl mitmachen, wenn sie sich im Impfzentrum des Rhein-Pfalz-Kreises den vor Corona schützenden Piks abholen wollen.

Außerdem klagt sie über den ihrer Ansicht nach schlechten Zustand des Fußwegs zur Halle: „Die Gehwegplatten sind gebrochen, stehen hoch oder fehlen ganz, sodass meine Mutti auch noch beinahe gestürzt wäre.“ Jeschke hat der Redaktion Fotos geschickt, auf denen unter anderem ein Blumenkübel zu sehen ist, der auf dem Gehweg aufgestellt wurde und gemeinsam mit einem offenbar widerrechtlich geparkten Auto kaum Platz zum Durchkommen lässt.

Im Eingangsbereich des Impfzentrums seien dann unnötige Schwellen zu überwinden gewesen, und die Hinweise und Texte auf den Monitoren seien viel zu klein, um sie zu entziffern. „Wir hoffen, dass wir auch den zweiten Impftermin unfallfrei überstehen“, schreibt die 64-Jährige.

Kreisverwaltung sieht das anders

Kreissprecherin Kornelia Barnewald verteidigt das Impfzentrum und die für das Parkraummanagement zuständige Stadt Schifferstadt gegen die Kritik. Vor dem Eingang des Zentrums müsse Platz für Rettungskräfte frei bleiben, deshalb könnten dort keine Parkplätze ausgewiesen werden, sondern es müsse ein absolutes Halteverbot gelten. „80 Meter vom Eingangsbereich sind explizit Behindertenparkplätze ausgewiesen“, so Barnewald weiter. Und an die schlössen sich 45 Parkplätze für Besucher an.

Jedoch: Wie Fahrer von kommunalen Bürgerbussen der RHEINPFALZ berichten, fahren diese – inzwischen ortskundig – um das Impfzentrum herum und lassen die impfwilligen Senioren, die zum Teil ebenfalls Rollatoren brauchen, nah am Eingang aus dem Fahrzeug aussteigen. Dann müssen sie nicht so weit vom regulären Parkplatz aus laufen.

Den Zustand der Gehwege in der Gemarkung Schifferstadt könne das Impfzentrum nicht beeinflussen, erklärt Barnewald. Die Blumenkübel dienten der Verkehrsberuhigung, damit keine fahrenden Autos den Fußgängerverkehr behinderten. „Es ist davon auszugehen, dass falsch parkende Verkehrsteilnehmer bewusst falsch parken, da genügend Parkplätze ausgewiesen und vorhanden sind. Die Stadt Schifferstadt kontrolliert mehrmals in der Woche, um ein Problembewusstsein zu schaffen.“

Die gesamte Einrichtung sei barrierefrei, Auffahrhilfen für Rollstühle seien an allen „Schwellen“ installiert worden. Barnewald: „Selbst liegend transportierte Kunden sind durch das Einbahnstraßensystem des Impfzentrums Schifferstadt geführt und entsprechend geimpft worden.“ Beate Jeschke dagegen hat den Eindruck, dass die Barrierefreiheit am Schreibtisch geplant wurde und niemand mal versucht habe, einen Rollstuhl über all die Schwellen und Auffahrhilfen zu schieben.

Auch die Beschwerde wegen kaum lesbarer Hinweise auf den vom Land in allen Impfzentren bereitgestellten 55-Zoll-Monitoren weist die Kreisverwaltung zurück: Die Bildschirme befänden sich maximal sieben Meter vom Kunden entfernt.

Heßheimer lobt Personal vor Ort

Freuen dürften sich die Organisatoren in Ludwigshafen und die Helfer in Schifferstadt über das große Lob des Heßheimers Roland Rauscher über die „Freundlichkeit und den Ablauf im Impfzentrum“, wo er und seine Frau Gerti kürzlich geimpft wurden. Mit Astrazeneca, und zwar problemlos, wie er gegenüber der RHEINPFALZ betont.

Ganz toll fand er, wie das Impfzentrum auf einen Überschuss an Impfdosen reagiert habe. Da sei nämlich seiner Nachbarin angeboten worden, früher zu kommen als zu dem von Land vergebenen Termin. „Und dann konnten wir sogar noch vereinbaren, dass sie ungefähr zur gleichen Zeit wie ich geimpft wird, sodass wir zusammen hingefahren sind.“ Für den rüstigen Über-75-Jährigen steht fest: Was die Organisation betrifft, ist das Schifferstadter Impfzentrum „eine runde Sache“.

Hugo und Ellen Klöß aus Großniedesheim haben der Redaktion nach ihrer ersten Impfung am 14. April geschrieben: „Es verlief vom Eingang bis zum Ausgang alles reibungslos. Die Mitarbeiter waren freundlich und hilfsbereit, der Arzt klärte uns bestens auf.“ Den Weg nach Schifferstadt haben die beiden gern in Kauf genommen. Hugo Klöß lobt außerdem die Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim für den gut laufenden Betrieb des Testzentrums in seinem Wohnort.