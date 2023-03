Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bäume im Ort bedeuten ein Stück Lebensqualität. Das merkt jeder, der an heißen Sommertagen in ihrem Schatten Abkühlung sucht. Doch der Klimawandel setzt den Pflanzen zu – und das hat weitreichende Auswirkungen, auch auf unser Leben. Warum wir nicht an dem Ast sägen sollten, auf dem wir sitzen.

„Man kann nicht genug Bäume haben“, sagt Biologin Ulla Herbold-Weiß von der Rhein-Pfalz-Kreis-Gruppe des Bunds für Umwelt und Naturschutz (BUND). Je grüner