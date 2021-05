Meine Siebenjährige fantasiert über Exitstrategien. Grund ist die vermutlich nicht stattfindende Badesaison am Silbersee. Kind 1 würde deswegen gerne eine Art Lotterie starten, die Bewohnern abhängig von ihren Losnummern tageweise Zugang zum See ermöglicht. Ich habe von offiziellen Stellen schon schlechtere – oder halt – bisher gar keine Vorschläge gehört.

Erzählt hat meine Tochter von der Idee, als wir mal wieder um den Altrhein spaziert sind. Diesmal in speziellem Auftrag: Eine Lehrerin der Rheinschule hat eine Fotosafari erstellt, 21 Fotos geschossen und mit Buchstaben versehen. Wer die Bilder in die richtige Reihenfolge bringt, erhält einen Lösungssatz. Die Kinder sind Feuer und Flamme. Sie schieben Äste zur Seite, um Graffiti zu entdecken, spüren Zahlschlösser an Brückengeländer auf und suchen den See nach den auf den Fotos gezeigten Ruderbooten ab. Nach der Hälfte der Strecke machen wir Pause. Kind 1 lässt die Beine in den Altrhein baumeln, Grünzeug verfängt sich an ihren Füßen. Meine Vierjährige beginnt zu schreien: „Iiih, die Algenprinzessin will mich anfassen!“ Geschwisterliebe. So wichtig. Was machen Einzelkinder eigentlich den ganzen Tag? Die nächsten Minuten halte ich zwei kreischende Kinder davon ab, sich gegenseitig in die Fluten zu schubsen. Kurz bevor ich überlege, einfach selbst ins Wasser zu gehen, knufft meine Jüngste ihre Schwester und ruft herzlich: „Schau mal! Ein Schmetterling.“ Lachend, als wäre nichts gewesen, rennen sie weiter – dem nächsten Fotohinweis hinterher.

Gegen Ende sinkt die Stimmung. Ein wohlbekanntes Knistern vermiest die Laune. Es sind die rot-weißen Absperrbänder, die im Wind wehen und am letzten Stück des Altrheins direkt mit dem Großtransporter angekarrt werden mussten, um Spielplatz, Minigolfanlage und Sportgeräte sicher vor dem Zugriff der Kinder zu schützen. Ich kann auf das Gegrummel der Töchter schlecht etwas erwidern, außer, dass Erwachsene, die sich langweilen, aktuell gerne in Baumärkte gehen. Vielleicht versuchen wir das morgen. Palettenrutschen, Gartenschlauchschaukeln oder Zierkiesbuddeln klingen nach adäquatem Ersatz für den Spielplatz.

Regelkonform vermummen könnte ich die Kinder. Die Maskenpflicht am Horizont lauernd gesehen, haben wir uns letzte Woche an der Pestalozzi-Grundschule in Bobenheim eingedeckt. Hier sind Kindermasken gegen eine Spende ausgegeben worden. Seit dem tragen die Mädchen auf Stoff gedruckte Diddle-Mäuse vor Mund und Nase. Gerne auch im heimischen Garten. „Wegen Corona“, wispert Kind 2 während sie Matschkuchen backt. Ich bin mir nicht sicher, ob sie sich bei dem Wort Corona nicht kleingemacht hat, um sich vor den Viren zu verstecken. Vermutlich brauchen wir nach der Isolation therapeutische Hilfe. Ein paar Exitstrategien wären hilfreich. Wer Beratung braucht, darf gerne Kind 1 kontaktieren.