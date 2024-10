Mit Stromausfällen werden die Lambsheimer auch in Zukunft leben müssen. Aber immerhin konnten Zweifel an der Versorgungssicherheit, die sich wegen der gehäuft aufgetretenen Blackouts im Ort verfestigt haben, in der Sitzung des Gemeinderats am Dienstagabend weitgehend ausgeräumt werden.

Von drei „außergewöhnlichen Störungen“ sprach Klaus Zimmer, Bereichsleiter der Pfalzwerke Netz AG. Bei der Untersuchung durch ein