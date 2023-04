Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Integrationskurse an Volkshochschulen sind extrem wichtig, um Zuwanderer zu integrieren. Die Lehrkräfte sind motiviert und machen den Job gerne – und dennoch leiden sie unter prekären Bedingungen.

Simone Holzhäuser-Sutter liebt Vergleiche, um ihr Anliegen auf den Punkt zu bringen. Seit 2006 unterrichtet sie an Volkshochschulen (VHS) – etwa im Rhein-Pfalz-Kreis und in Speyer – in