2027 müssen für Grundstücke in Lambsheim mehr Steuern gezahlt werden. Der Gemeinderat sieht sich wegen der Haushaltsprognose zu der Entscheidung gezwungen.

Als „moderat“ bezeichneten die Gemeinderatsfraktionen die Erhöhung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer kürzlich bei der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2026/27 für Lambsheim. Drei Ratsmitglieder enthielten sich der Stimme. Die Sätze für die beiden Grundsteuerarten A und B steigen im kommenden Jahr um jeweils 20 Prozentpunkte auf 365 Prozent, beim Gewerbesteuersatz beträgt die Erhöhung 15 Prozentpunkte, er wird dann bei 395 Prozent liegen. Die Verbandsgemeindeverwaltung schlägt für die Folgejahre weitere Erhöhungen um jeweils zehn Prozentpunkte jährlich vor.

In der Sitzung ging es darum, wie die Gemeinde auf die Planzahlen für den Doppelhaushalt reagieren soll. Das Haushaltsjahr 2026 schließt – wie Ende März berichtet – wegen des Grundstücksverkaufs an Edeka Südwest für den Neubau einer Großbäckerei mit einem Plus von rund zwei Millionen Euro ab, während sich 2027 ein Minus von rund 1,1 Millionen Euro ergibt. Die aufgenommenen Darlehen werden sich 2027 auf 6,43 Millionen Euro summieren, die Pro-Kopf-Verschuldung wird dann Ende des kommenden Jahres bei 902 Euro liegen.

Eigenkapital über Jahre erhöht

Ortsbürgermeisterin Barbara Eisenbarth-Wahl (CDU) versicherte, das Zahlenwerk gründlich auf Sparpotenzial hin untersucht zu haben. In Gesprächen mit der Kommunalaufsicht habe die Gemeindespitze zudem dargelegt, dass die negativen Zahlen nur temporär seien. Sie hoffe deshalb, dass die Behörde den Doppelhaushalt genehmigt – auch vor dem Hintergrund, dass die Gemeinde ihr Eigenkapital in den vergangenen neun Jahren von rund 18,9 Millionen Euro auf 25,2 Millionen habe erhöhen können. Beim aktuellen Doppelhaushalt wolle die Gemeinde ihr Bemühen zu sparen und „auf Sicht zu fahren“ zeigen, so Eisenbarth-Wahl in ihrer Begründung zur Steuererhöhung.

Es bleibe der Gemeinde nichts anderes übrig, denn anders als beim Kreis und der Verbandsgemeinde gebe es in Lambsheim als letztem Glied in der Kommunalfamilie keine Umlage, die man einfach erhöhen könne. Die Bürgermeisterin erinnerte zudem an die vielfältigen Preissteigerungen, aktuell beim Sprit. Sie habe kürzlich das Tanklimit für Bauhoffahrzeuge erhöhen müssen, denn „300 Euro reichen nicht mehr, um vollzutanken“.

Verwaltung soll „zu Potte“ kommen

Wichtig sei es vor allem, Kosten zu sparen, meinte Ralf Lenke (SPD) mit Blick auf die für eine Generalsanierung vorgesehene Neutorschule (Haus der Vereine) und das hohe Verluste produzierende Nahwärmenetz. Beide Einrichtungen verursachten jährlich hohe Kosten bei geringem Nutzen, es bestehe Handlungsbedarf, erklärte Lenke auf Nachfrage. Weil es mehrere Jahre lang keine Steuererhöhungen gab, könne seine Fraktion der Erhöhung und dem Haushalt zustimmen.

An die großen Brocken erinnerte auch Gunter Steuer (FDP). Die Steuererhöhung sei moderat, aber man dürfe den Bogen nicht überspannen. Er hofft auf weiteres Sparpotenzial und gute Gewerbesteuereinnahmen. Während Willi Boxheimer (CDU) „einen Schritt nach dem anderen“ empfahl, sagte sein Fraktionskollege Sebastian Dietz, es sei den Bürgern schwer zu vermitteln, dass der Überschuss aus dem Jahr 2026 nicht auf das Jahr 2027 übertragbar sei und die Gemeinde stattdessen „an der Steuerschraube drehen“ müsse. Auch aus früheren Jahren seien positive Haushaltsergebnisse nicht übertragbar, weil noch „jede Menge Jahresabschlüsse fehlen“. Er bat die Verwaltung, „deswegen bitte zu Potte zu kommen“.