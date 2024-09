„Wenn sich die Zusammenarbeit so ergibt, wie in den letzten beiden Sitzungen, dann erwarten die Verbandsgemeinde Rheinauen in den nächsten fünf Jahren schwere Zeiten“, stellte CDU-Ratsmitglied Volker Knörr in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderats fest. Was war geschehen?

Üblicherweise sind diese Art von Sitzungen unstrittig und schnell vorüber: Die beiden im Juli gewählten Beigeordneten bekommen ihre Geschäftsbereiche übertragen und