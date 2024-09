Das für Sonntag, 6. Oktober, geplante Kinderfest im Heimatmuseum in Heuchelheim wird in den Advent verschoben. Der Grund: Das Schloss am Hauptportal ist kaputt.

Das Türschloss am Eingang zum Alten Rathaus bereite massive Probleme, berichtet auf Anfrage Markus Wilhelm, Museumsleiter und Vorsitzender des Trägervereins Kultur- und Heimatverein der ehemaligen Verbandsgemeinde Heßheim. „Man kriegt die Tür nicht mehr auf. Steckt man den Schlüssel rein, hat man das Gefühl, dass innen bereits einer steckt, und man kann nicht aufschließen“, erläutert Wilhelm das Problem. Das Improvisieren mit einem anderen Schließzylinder sei nicht möglich, weil man dann auch Änderungen am Beschlag vornehmen müsse.

Für das denkmalgeschützte Gebäude müsse also ein gleichwertiger Ersatz angefertigt werden, und die angefragte Firma gebe für eine Einzelanfertigung eine Lieferzeit von sechs Wochen an, die Kosten seien noch nicht bekannt. Für das Kinderfest den engeren und außen stark durch Taubenkot verschmutzten Hintereingang zu nutzen, sehe die Feuerwehr kritisch, berichtet Wilhelm. Denn neben der Engstelle, die sich ergebe, wenn vor dem Hof eine Hüpfburg platziert werde, sei auch das Fehlen eines zweiten Fluchtwegs durch das Hauptportal ein Manko.

Der Vereinsvorstand habe sich deshalb schweren Herzens für eine Verschiebung entschieden, „ausfallen soll das Fest aber auf keinen Fall“, betont Wilhelm. Die Veranstaltung „Kindermuseum“ soll nun am zweiten Adventssonntag von 12 bis 16 Uhr stattfinden und etwaige Bastel- und Backangebote beinhalten, informiert der Vorsitzende.