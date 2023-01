Bei den einen steht der Weihnachtsbaum schon seit dem ersten Advent im Wohnzimmer, bei den anderen ist er erst kurz vor dem Heiligabend aufgestellt worden. Nun ist die Zeit des geschmückten Baums aber langsam abgelaufen. Nach dem Dreikönigstag wird er im Speyerer Umland traditionell von Vereinen und Organisationen abgeholt. Ein Überblick, wann es so weit ist.

Die Ehrenamtlichen, die die Weihnachtsbäume in den Gemeinden im Speyerer Umland einsammeln, bitten alle darum, dass der Tannenbaum gut sichtbar ohne Lametta und Christbaumschmuck zum Termin am Straßenrand abgestellt wird. Die Spende, die pro Baum verlangt wird, soll in Dudenhofen, Hanhofen und Harthausen am besten in einer kleinen Papiertüte an den Baum gehängt werden. Bei Mehrfamilienhäusern soll der Tannenbaum mit dem Namen gekennzeichnet werden, damit die Freiwilligen die Spende abholen können. Andernorts holen die Sammler das Geld an der Haustür ab oder machen eine Überweisung möglich.

Dudenhofen: Die Kolpingjugend kümmert sich am Samstag, 7. Januar, ab 8 Uhr um die Entsorgung der Weihnachtsbäume. Sie bittet pro Baum um eine Spende in Höhe von drei Euro.

Hanhofen: Am Samstag, 7. Januar, ab 9 Uhr sind die Mitglieder des Feuerwehr-Förderkreises St. Florian in den Straßen unterwegs und sammeln die Christbäume ein. Auch dort wird um eine Spende in Höhe von drei Euro für den Verein gebeten.

Harthausen: Die örtliche KJG übernimmt die traditionelle Tannenbaumsammlung, die in diesem Jahr am Samstag, 7. Januar, ab 9.30 Uhr stattfindet. Eine Spende in Höhe von drei Euro pro Baum wird erbeten.

Römerberg: Dort bitten die Ehrenamtlichen darum, das Geld nicht an den Baum zu hängen, sondern stattdessen einen Zettel mit Namen und Adresse, damit die Spende an der Haustür abgeholt werden kann. In Berghausen ist die KJG für die Weihnachtsbaumsammlung verantwortlich, die am Samstag, 14. Januar, ab 8 Uhr über die Bühne gehen wird. In Heiligenstein kümmert sich der Bierklub eine Woche früher, am Samstag, 7. Januar, ab 8 Uhr um die Tannenbaumentsorgung. Die Mitglieder bitten um drei Euro pro Baum, die auch an den Verein überwiesen werden können. Wer nicht zu Hause ist, bekommt einen Zettel in den Briefkasten geworfen mit der Bankverbindung für die Überweisung. Das Geld kommt dem Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen zugute. In Mechtersheim ist die Jugendfeuerwehr am Samstag, 14. Januar, ab 9 Uhr unterwegs und bittet pro Christbaum um eine Spende. Diese ist ausschließlich per Überweisung oder Paypal möglich, die Jugendfeuerwehr lässt die Kontaktdaten den Bürgerinnen und Bürgern zukommen.

Otterstadt: Dort kümmert sich traditionell die TuRa-Jugend um die Entsorgung der Tannenbäume. Die Kinder und Jugendlichen sind am Samstag, 7. Januar, ab 9 Uhr unterwegs und bitten um eine kleine Spende für die Jugendarbeit. Diese soll nicht an den Baum gehängt werden, sondern wird an der Haustür abgeholt.

Waldsee: Die Weihnachtsbaumentsorgung ist Sache der Sänger und befreundeten Helfer des Männergesangvereins Eintracht, die am Samstag, 14. Januar, ab 10 Uhr durch die Straßen laufen. Sie bitten ebenfalls um einen Obolus.

Lingenfeld: Die Mitglieder des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr kümmern sich am Samstag, 7. Januar, ab 8 Uhr um die Christbaumsammelaktion. Auch sie bitten um eine Spende, die an der Tür abgeholt wird.

Schwegenheim: Die Präparanden und Konfirmanden sammeln am Samstag, 14. Januar, ab 13 Uhr die alten Tannenbäume ein. Spenden kommen der Aktion Brot für die Welt zugute und werden von den Jugendlichen, die sich mit einer Sammelkarte des Pfarramts ausweisen können, entgegengenommen.