Tausende Juden aus Baden und der Saarpfalz – also aus unserer unmittelbaren Nachbarschaft – wurden am 22. und 23. Oktober 1940 in das Internierungslager Gurs in Frankreich deportiert. In 43 Schautafeln zeigt eine Wanderausstellung im Bürgerhaus Alta Ripa die Verbrechen. Schon bei der Eröffnung wird klar, ein gedankliches Distanzieren ist kaum möglich.

Es war eine der ersten Verschleppungen deutscher Juden aus ihrer Heimat, initiiert von den Gauleitern der Nationalsozialisten. In Texten und mit Fotos zeichnet die Ausstellung der Gedenk- und