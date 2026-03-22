Die Wählerinnen und Wähler haben entschieden: Walter Schmitt (parteilos) wird neuer Bürgermeister der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim. Der amtierende Bürgermeister Hochdorf-Assenheims erhielt laut vorläufigem Endergebnis 59,3 Prozent der Stimmen und setzte sich damit gegen den amtierenden Bürgermeister Stefan Veth (CDU) durch, dem 40,7 Prozent der Wählerinnen und Wähler gerne zu einer dritten Amtszeit verholfen hätten. Die Beteiligung bei der Wahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim, die gleichzeitig mit der Landtagswahl stattfand, lag bei 72,2 Prozent. Insgesamt haben 7523 Wahlberechtigte ihre Stimme abgegeben. Dienstbeginn des neuen Bürgermeisters Walter Schmitt ist voraussichtlich der 2. Juni.