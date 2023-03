Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Alphörner erklingen, Glühweinduft steigt in die Nase, Mistelzweige laden zum Küssen ein: Der Weihnachtswaldbasar in Dudenhofen ist aus dem Pandemieschlaf erwacht. Am Sonntag war so viel los, dass von einem Besucherrekord ausgegangen wird.

Ortsbürgermeister Jürgen Hook (SPD) gehört zu den ersten, die ein im Lagerfeuer selbst gebackenes Stockbrot verspeisen. In der Nacht zuvor ist er aus der Partnergemeinde Martell in Südtirol