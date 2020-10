Ist das Thema Vögel und Brüten nicht etwas für den Frühling? Nicht nur. Denn jetzt gilt es, die Nistkästen zu kontrollieren. Und wer sich die Brutstätten anschaut, lernt gleich etwas über die Bewohner. Die Rucksackschule des Forstamts Pfälzer Rheinauen lädt zu einer Tour zu den Brutstätten von Waldvögeln ein.

Es ist Herbst geworden. Ein Teil der Waldvögel ist bereits auf dem Weg ins Warme, in Richtung Süden. Zurück bleiben die Brutnester vom Frühjahr. Interessierte sind eingeladen, am Mittwoch, 21. Oktober, 14 bis 16.30 Uhr, mit der Rucksackschule die Nistkästen im Wald zu kontrollieren, denn die Nestbaumaterialien verraten viel über die Bewohner. Welches Tier hat den Nistkasten genutzt? Vielleicht besiedeln Nachmieter die Höhlen oder es befinden sich Spuren darin. Außerdem gibt es Informationen und Aktionen zum Lebensraum Wald. „Vergessen Sie Vesper und Fotoapparat nicht!“, schreibt die Rucksackschule und freut sich über Teilnehmer. Treffpunkt: Parkplatz an der L528 Speyer/Böhl-Iggelheim, Höhe Natostraße. Teilnahmebeitrag 5 Euro pro Person. Anmeldung übers Forstamt unter Telefon 0152/28851038 oder per E-Mail an rucksackschule.speyer@wald-rlp.de.