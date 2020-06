Bei Bauarbeiten in der Neuhofener Straße in Waldsee ist am Dienstag gegen 11.15 Uhr eine Gasleitung beschädigt worden. Laut Polizei strömte Gas aus, das Leck konnte abgedichtet werden. Es sei niemand verletzt worden. Im Einsatz waren neben der Polizei, die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rheinauen sowie Mitarbeiter eines Gasunternehmens.