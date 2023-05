Der Hauptweg im Altrip Waldpark war zuletzt in keinem guten Zustand. Das haben Auszubildende zweier Maschinenbauunternehmen nun geändert.

Der Hauptweg im Altrip Waldpark war zuletzt in keinem guten Zustand. Das haben Auszubildende zweier Maschinenbauunternehmen nun geändert. Eine „gute Tat“ haben laut Ortsbürgermeister Volker Mansky (parteilos) die Joseph Vögele AG aus Ludwigshafen und die Wirtgen Group aus Windhagen in Altrip vollbracht: Sie rückten an ihren Azubi-Tagen mit mehr als 90 Auszubildenden an, um den Hauptweg im Waldpark von der Gabelung am Eingang bis zur Auffahrt Damm-Schillerstraße wiederherzustellen. „Sie kamen in Bussen und haben für drei Tage in der Waldparkhalle eine Art Klassenzimmer aufgebaut“, berichtete Mansky im Rat. Mit im Gepäck hatte die Truppe Fräsmaschinen, Walzen, Asphaltfertiger und Lastwagen. Unter der Aufsicht von zehn Bauleitern hätten die jungen Leute 107 Tonnen Asphalt bearbeitet. „Und sie haben alles so hergestellt, dass wir mit weiteren Arbeiten anknüpfen könnten, ohne etwas kaputtmachen zu müssen“, hob Mansky hervor. Als Dankeschön hätten alle Helfer ein kleines Präsent bekommen.