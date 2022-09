Pünktlich zum neuen Kindergartenjahr ist die Waldkita in Waldsee wie geplant an den Start gegangen. Es war ein Mammutprojekt, dessen Umsetzung von der Idee von Ortsbürgermeisterin Claudia Klein (CDU) bis Fertigstellung nicht einmal eineinhalb Jahren gedauert hat. Ganz fertig ist es allerdings noch nicht. Die Kinder sind zwar schon jeden Tag im Wald unterwegs, doch die Auslieferung der Kitawagen, die im Wald zwischen Turnerheim und Tennisverein-Gelände aufgestellt werden sollen, hat sich verspätet. Sie werden nun für die Woche vom 17. Oktober erwartet und sollen dann nach Information von Claudia Klein schnellstmöglich bezugsfertig gemacht werden. Bis dahin gibt es ein Ausweichquartier in Räumen der Rheinauenhalle, falls das Wetter extrem schlecht werden würde.