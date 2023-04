Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 15. März sollen die Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz wieder für alle Kinder öffnen. Für die Kita St. Marien in Heiligenstein ist das wegen der laufenden Sanierung der Sanitäranlagen ein Problem. Doch die Verantwortlichen haben eine clevere Lösung gefunden.

Weil Toiletten und Waschbecken derzeit nur eingeschränkt zur Verfügung stehen, darf die Kita derzeit nur dank einer Ausnahmegenehmigung überhaupt weiter in Betrieb sein.