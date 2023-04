Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kein Splitt mehr auf dem Waldfriedhof – das will der Beigeordnete Hans Schwind (CDU) in die Friedhofssatzung schreiben. Noch ist das nicht durch den Stadtrat gegangen, da hat er die Idee schon auf der städtischen Website und bei Facebook veröffentlicht. Eins ist schon absehbar: Begeisterung ist das nicht, was ihm da entgegenschlägt.

Für Hans Schwind ist es auch eine Frage der Glaubwürdigkeit: „Wir können als Stadt nicht Schottergärten verbieten und mehr Grün fordern und gleichzeitig Splitt auf