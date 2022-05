Viele Besucher des Schifferstadter Waldfriedhofs belassen offensichtlich ihre Utensilien für die Grabpflege aus praktischen Gründen an den Grabstätten. Wie die Stadtverwaltung nun mitteilt, mussten die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei wieder etliche Rechen oder Schaufeln auf dem Gelände einsammeln, damit sie die Friedhofsanlagen überhaupt ertüchtigen konnten. Die Friedhofsverwaltung der Stadt Schifferstadt weist deshalb die Bürger darauf hin, die Gegenstände, die sie zur Grabpflege verwenden, weder am Grab noch in den Hecken des Friedhofs zu belassen. Dies sei auch nach den Bestimmungen der Friedhofssatzung nicht gestattet. Zudem erschwere es die Pflege der Anlagen und verursache unnötige Kosten. Es wird darum gebeten, diese Gegenstände noch bis Ende Mai im Friedhofsbüro am Haupteingang des Waldfriedhofs abzuholen. Die übrig gebliebenen Restbestände müssen danach entsorgt werden, heißt es aus dem Rathaus.