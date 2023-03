In Dudenhofen gibt es seit 40 Jahren den Waldbauverein Ganerb. Er hat in den vergangenen Jahrzehnten für den Wald in der Verbandsgemeinde viel bewegt und rief einige mittlerweile traditionelle Veranstaltungen ins Leben. Eine davon ist der „Tag des Waldes“, zu dem der Verein für Sonntag, 26. März, in den Dudenhofener Gemeindewald einlädt. Von 10 bis 12.30 Uhr wird an der Schutzhütte am Radweg Neustadt – Speyer der Baum des Jahres 2023, die Moorbirke, an alle Wanderer, Jogger und Radfahrer verschenkt. „Da die Moorbirke ein Baum ist, der Feuchtigkeit benötigt, verteilen wir alternativ den Spitzahorn, der in unseren Sandböden bessere Bedingungen zum Anwachsen findet“, teilt Vereinsvorsitzender Peter Eberhard mit. Der Verein will mit der Aktion die Artenvielfalt fördern sowie auf die Biodiversität des Waldes und die Sensibilität der Lebensgemeinschaft Wald in Zeiten des Klimawandels aufmerksam machen.