Die Rückseite der Waldfesthalle in Schifferstadt ist mit Graffiti beschmiert worden. Laut Polizei wurden Schriftzüge in unterschiedlichen Farben gesprüht. Aufgenommen wurde die Sachbeschädigung am Montagmorgen, wann die Schmierereien entstanden, ist aber bisher unbekannt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 1500 Euro.

Die Polizei bittet um Hilfe: Wer im Bereich der Waldfesthalle verdächtige Personen wahrgenommen hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.