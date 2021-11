Weil der Walderlebnistag in Hanhofen Corona-bedingt ausfallen musste, hatten Ortsgemeinde und Forstamt Pfälzer Rheinauen während der Herbstferien zu einem Rätsel-Parcours in den Wald eingeladen. Die Organisatoren sind begeistert, wie viele Rätselbögen abgegeben wurden.

Die Resonanz sei überwältigend gewesen: 433 richtig ausgefüllte Rätselbögen seien bis zum Abschluss der Aktion im Briefkasten am Rathaus eingeworfen worden, informiert Revierförster Jürgen Render. Die Teilnehmer seien vorwiegend aus den umliegenden Orten sowie aus Speyer gekommen. Der jüngste Teilnehmer war ein Jahr, der älteste 80 Jahre. „Wohl über Ferienaufenthalte hier in der Region gab es auch weiter entfernte Besucher – der weiteste kam aus Hamburg!“, berichtet der Förster. Render und die Hanhofener Bürgermeisterin Silke Schmitt-Makdice (SPD) bedanken sich bei allen Akteuren, die mit ihren Stationen den Parcours bereichert haben.

In dieser Woche werden unter den richtigen Einsendungen die Preise verlost. Sie werden gestiftet vom Waldbauverein Ganerb und dem Jagdpächter vom Jagdbezirk Hanhofen Jochen Schäfer. Aufgrund der großen Resonanz wird die Gemeinde bei den Preisen noch extra etwas aufsatteln. Die Gewinner werden per Post benachrichtigt und können ihre Preise dann in der Verbandsgemeindeverwaltung in Dudenhofen abholen.

„Es freut uns sehr, dass wir einen Anreiz geben konnten, mit Kindern in die Natur zu gehen“, sagt Schmitt-Makdice. Die vielen Teilnehmer und die positiven Rückmeldungen seien eine angenehme Überraschung gewesen. Und Render ergänzt: „Auch wenn der Parcours nun beendet ist, ,der Klimawandel’ – so das Lösungswort des Rätsels – wird den Wald und alle Menschen noch sehr lange beschäftigen. Er ist eine große Herausforderung, die gerade hier in der trockenen und warmen Rheinebene schon jetzt den Wald massiv verändert.“

Die Veranstalter freuen sich darauf, alle Waldfreunde im kommenden Jahr wieder persönlich beim Walderlebnistag begrüßen zu dürfen.