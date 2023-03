Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

An der Walderholungsstätte im Mutterstadter Wald sollen bald Kameras Einbrecher und Vandalen abschrecken. Das Objekt wurde in den vergangenen Jahren immer wieder verwüstet. Der Schaden geht in den fünfstelligen Bereich. Leider kein Einzelfall.

Massive Schäden an Außen- und Innentüren, an Fenstern und Rollläden, verschüttete Putzmittel in der Toilette, nach draußen geworfenes Inventar, auf das Dach geschleppte