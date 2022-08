Das Land Rheinland-Pfalz hat erkannt, dass sich beim Thema Waldbrandbekämpfung etwas tun muss, so der Tenor von Feuerwehrleuten. Sie wünschen sich nun, dass es für Kommunen weniger kompliziert wird, finanzielle Zuschüsse für speziell ausgerüstete Fahrzeuge zu erhalten sowie dass das Land auch Geld für geländefähige Pick-ups bereitstellt, mit denen abgelegene Waldstücke besser erreicht werden können. Eine Löschhubschrauberstruktur aufzubauen, sei ebenfalls Aufgabe des Landes, sagt Rainer Schädlich, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Rhein-Pfalz-Kreises. Diese müssten schnell zur Verfügung stehen, dienten der Aufklärung und könnten helfen, eine Feuerwand zu brechen. Rheinauens Wehrleiter Michael Jaspers sieht dabei die Herausforderung im Zusammenspiel zwischen Kräften in der Luft und am Boden, wofür es eine klare Kommunikation brauche.