Weihnachten im Wald: Dieses besondere Erlebnis bekommen Besucher am Wochenende in Waldsee und Dudenhofen geboten. 65 Anbieter bauen ihre Stände im Dudenhofener Gemeindewald auf, wo auch Alphornbläser aufspielen. Ein Mittelalterdorf und eine Christmas-Party sollen nach Waldsee locken.

Der Weihnachtswaldbasar in Dudenhofen gehört zu den großen Anziehungspunkten in der Vorweihnachtszeit. Zwei Jahre mussten die Gemeinde, die die Veranstaltung mit dem Forstamt Pfälzer Rheinauen ausrichtet, Corona-bedingt pausieren. Nun stehen die Zeichen auf Neuanfang. Die Vorbereitungen haben vor einiger Zeit begonnen. Etliches musste in die Wege geleitet werden – vor allem musste abgefragt werden, welche Beschicker dabei sein wollen. Erst deren Angebot macht den besonderen Weihnachtsmarkt im Dudenhofener Gemeindewald zu dem, was er ist: Ein ansprechendes Sammelbecken voll individueller Künste aus vielen Bereichen.

Es ist gelungen, rund 65 Anbieter zu finden, die ihre Stände unter den hohen Baumwipfeln aufbauen und ihre Waren zum Verkauf bereitstellen. Holz ist einer der beliebtesten Werkstoffe der Kunstschaffenden, aber auch andere Naturmaterialien werden die Besucher beim Rundgang entdecken. Doch nicht nur Dekoratives und Schmuck werden zu finden sein, sondern auch Selbstgemachtes in Gläsern und Flaschen.

Ein Dutzend Teilnehmende – das Gros davon Vereine aus Dudenhofen – sorgen dafür, dass die Gäste gut verpflegt werden. Burgunderschinken und Gemüseeintopf sind zwei der vielen Gerichte, die den Appetit anregen sollen. Unter der Anleitung eines Teams der JFV Ganerb wird Stockbrotbacken angeboten. Die kommunale Jugendpflege und die Kindertagesstätte Sandhase wollen den Nachwuchs mit kurzweiligen Aktivitäten unterhalten. Des Weiteren hat sich nachmittags der Nikolaus angekündigt. Weihnachtsbäume und Misteln werden durch die Vertreter des Forstamtes verkauft.

Eröffnet wird der Weihnachtswaldbasar um 11 Uhr von Dudenhofens Ortsbürgermeister Jürgen Hook (SPD) und Forstamtsleiterin Monika Bub. Die Jagdhornbläser der Kolpingfamilie und die Kita Sandhase begleiten den Auftakt musikalisch. Um 13 Uhr spielen die Kurpfälzer Alphornbläser auf, um 14 Uhr die Blaskapelle Dudenhofen.

Der Weihnachtswaldbasar ist ausgeschildert und von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Besucher werden gebeten, auf dem Festplatz, am Sportplatz oder der Realschule plus zu parken. Wenn diese Flächen belegt sind, soll auf den Supermarkt-Parkplatz in der Ortsmitte ausgewichen werden. Von dort sind es etwa 800 Meter Fußweg bis zum Weihnachtswaldbasar.

Wald-Weihnacht in Waldsee

Sunshine-Singers, Tennisverein und das Volk zu Walesheim organisieren am Wochenende gemeinsam zum ersten Mal einen Weihnachtsmarkt mit Mittelalterdorf mitten im Wald auf dem Gelände des Tennisvereins Waldsee in der Wörthstraße. Stände mit Kunsthandwerk und ein Mittelalterdorf laden am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag ab 13 Uhr zum Bummeln über das Gelände ein. Am Samstagabend ist große Christmas-Party auf dem Freigelände angesagt.

Live-Musik gibt es am Sonntag. Ab 14 Uhr spielt die Band 21Plus. Im Anschluss daran haben die Sunshine Singers die anderen Waldseer Chöre eingeladen, auf der Bühne zu singen. Die Turnfrauen beginnen um 15 Uhr. Um 15.30 Uhr stehen die Männer des MGV Eintracht auf der Bühne, gefolgt von den Sängern des MGV Concordia um 16.30 Uhr. Dann kommt eine kleine Premiere: Vor wenigen Wochen haben die Sunshine Singers einen Kinder-Projekt-Chor gegründet. Nun zeigen die Kinder, was sie schon alles gelernt haben. Die Sunshine Singers selbst gestalten den musikalischen Abschluss der Waldweihnacht, die dann gemütlich ausklingt.

In den Jahren vor Corona hatten die Sunshine Singers vor dem Alten Rathaus zu einer weihnachtlichen Veranstaltung eingeladen. Da der Platz viel zu klein für den größer werdenden Besucherandrang war, hatten die Sänger die Idee für eine Waldweihnacht. Sie holten den Tennisverein und das Volk zu Walesheim mit ins Boot, um die Pläne umzusetzen.

Speisen und Getränke, die bei der Wald-Weihnacht angeboten werden, werden in der Küche des Tennisheims und an Ständen des Mittelalterdorfes zubereitet. Die Veranstaltung findet komplett im Freien statt. Sollte es regnen, wollen die Veranstalter für Unterstellmöglichkeiten sorgen. Die Zufahrt zum Tennisverein ist am Wochenende für den Verkehr gesperrt. Parkplätze gibt es an der etwa 300 Meter entfernten Rheinauenhalle sowie hinter der Sommerfesthalle.