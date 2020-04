Nasse Füße bekommt man derzeit nicht mal im Auenwald. Es ist überall supertrocken. Seit fast sechs Wochen ist kaum ein Tropfen Regen gefallen. Die ersten kleineren Brände hat es schon gegeben. Jetzt appellieren die Förster des Forstamts Pfälzer Rheinauen an alle Waldgänger, bitte die Regeln einzuhalten.

Es knackt und raschelt unter der Füßen. „Hier liegen trockene Äste, Nadeln und Blätter“, sagt der im Forstamt für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Förster, Volker Westermann. „Insgesamt finden wir auf dem Waldboden eine Menge abgestorbene, trockene Baumteile, die Stürme und Borkenkäferbefall in den vergangenen Monaten hinterlassen haben. Das brennt wie Zunder.“

In der oberen Waldbodenschicht herrscht Westermann zufolge nach zwei Dürrejahren in Folge und trotz reichlicher Niederschläge im Februar schon wieder akuter Wassermangel. „Es ist noch nicht Sommer und wir haben schon Waldbrandstufe vier von fünf erreicht.“ Forstleute, Feuerwehr und Polizei seien beim Waldschutz auf die Mithilfe der Waldbesucher angewiesen. Jede auch kleinere Rauchentwicklung sollte deshalb über den Feuerwehr-Notruf 112 oder den Polizeiruf 110 gemeldet werden. „Es ist logischerweise für die Einsatzkräfte wichtig zu wissen, wohin sie auszurücken haben. Es ist also gut, wenn man die Rettungspunkte angeben kann. Schaut mal, da steht so ein Schild“, sagt Volker Westermann und zeigt auf einen Baum mit einer grünen Tafel mit weißem Kreuz und einer Rettungspunktnummer. „Diese Schilder stehen häufig an Wegkreuzungen oder markanten Punkten im Forst.“

„Schützen, was uns so wertvoll ist“

Das schöne Wetter lockt gerade viele Leute in den Wald, beobachtet der Förster. Umso wichtiger sei es, sich an die Regeln (siehe: Zur Sache) zu halten. „Wenn wir alle gut aufpassen, schützen wir das, was uns so wertvoll ist. Auch wir Förster arbeiten am Brandschutz, in dem wir den Wald umbauen und das schon seit einigen Jahren.“

Natürlicher Brandschutz entsteht durch naturnahe Wälder. Besonders brandgefährdet sind laut Westermann nämlich Nadelholzreinbestände mit trockenem Unterholz. „Die Forstleute in Rheinland-Pfalz betreiben naturnahe Waldbewirtschaftung mit einem hohen Laubholzanteil, wodurch sie bereits einen natürlichen Waldbrandschutz geschaffen haben. Wir setzen auf artenreiche, vielfältige und strukturreiche Mischwälder. Sie sind schön und erhaltenswert. Also gut aufpassen.“

Zur Sache: Regeln im Wald

•Das Rauchen im Wald ist strengstens verboten, machen Sie Raucher höflich darauf aufmerksam.

•Grillen und offenes Feuer ist im Wald und in Waldesnähe verboten.

•Benutzen Sie nur ausgewiesene Parkplätze; trockene Grasflächen können sich durch heiße Katalysatoren unter den Autos entzünden!

•Auch Glasscherben stellen über den „Lupeneffekt“ eine erhebliche Brandgefahr dar.

•Halten Sie alle Zufahrten zu Wäldern und die Waldwege für die Rettungsfahrzeuge vollständig frei.

Quelle: Forstamt Pfälzer Rheinauen