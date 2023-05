Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wald für den Hausgebrauch: Jetzt beginnt die Zeit der Frühblüher. In den Vorgärten recken sich Krokusse, Osterglocken und mancherorts sogar schon Veilchen den ersten Sonnenstrahlen entgegen. An Wegrändern, Böschungen und Dämmen blüht der Huflattich. Sein lateinischer Name lautet Tussilago farfara – und das verrät schon einiges über diese Pflanze.

Vielleicht reden wir erst einmal ein bisschen über Frühling und Sonne. Und über Bescheidenheit. Huflattich ist nämlich eine äußerst genügsame