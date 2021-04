Vielleicht sollten wir die Serie umtaufen und „Picknick mit Förster“ nennen. Auch diese Mal holt Volker Westermann ein Körbchen aus dem Auto. Wir sind neugierig, was darin ist, letztes Mal gab es ja Maibowle. Alkoholfrei, aber lecker. Unser heutiges Getränk ist heiß. Und saugesund.

Das Fieber sinkt, Entzündungen werden gehemmt, Gesicht und Körper erfrischt, die Haare schön. Ein Tee aus Lindenblüten ist scheinbar eine Wunderwaffe gegen innere wie äußere Leiden. Und wenn man Heilkräuterexperten glaubt, kann man gar nicht genug davon gebunkert haben. Der nächste Winter kommt bestimmt. „Und gegen Erkältungskrankheiten ist Lindenblütentee wirklich ein bewährtes Hausmittel“, sagt Bildungsförster Volker Westermann, der seine Tischdecke dieses mal auf einer grünen Wiese am Waldrand ausbreitet. Auf einem Gaskocher blubbert bald Wasser. Dahinein gibt der Förster eine Handvoll getrockneter Lindenblüten.

Wir testen den Klassiker. Dabei ist gerade keine klassische Erkältungszeit. Es ist bestes Juniwetter und ziemlich warm und Lindenblütentee in der Durstlöschervariante wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Der wird kalt angesetzt. Die Lindenblüten werden bis zu sechs Stunden im Wasser ziehen gelassen. Heiß wird der Tee eigentlich bei Symptomen wie Schnupfen und Husten getrunken. Gerne auch vorbeugend, denn er soll die Abwehrkräfte stärken.

Zwei Wochen lang hat unser Bildungsförster die Blüten auf einer Zeitung über einem Gitterrost trocknen lassen. „Im Haus an einem Platz, wo nicht direkt die Sonne darauffällt.“ Es geht auch bei ganz niedriger Temperatur im Backofen. „Wer Lust hat, kann sich jetzt noch auf den Weg zur nächsten Linde machen und zupfen“, sagt der Förster. „Linden blühen dieses Jahr lange und intensiv. Kommt mal mit rüber an den Waldrand, dort stehen ein paar schöne Exemplare.“

Wir stehen unter den Linden und haben die Augen geschlossen. Und es ist ein Wahnsinn, wie es über uns summt und brummt. Dazu der betörende Geruch der Blüten. „Sie sind total nektarreich und vor allem Bienen fliegen darauf. Viele Imker haben gerade ihre Stöcke an lindenreichen Waldstücken stehen. Lindenblütenhonig ist sehr beliebt.“ Davon gibt es auch einen Löffel in unseren Tee. Fast hätten wir unser Heißgetränk vor lauter Faszination für das Insektengetöse vergessen. Aus selbstgetrockneten Blüten gebrüht schmeckt der Tee noch intensiver. Lecker, finden wir. Aber bestimmt ist es nicht jedermanns Geschmack.

Wer einen Aufguss aus Lindenblüten nicht trinken mag, kann damit aber auch spülen, sprühen, gurgeln oder inhalieren. Und man kann in Lindenblüten baden.

Ein Bad soll der Beruhigung dienen sowie die Immunabwehr steigern. Um den Badesud anzusetzen, werden 100 Gramm Lindenblüten mit zwei Litern kochendem Wasser übergossen. Das Ganze dann rund zehn Minuten ziehen lassen, absieben und der Badezusatz ist fertig. Verfeinert werden kann er mit Olivenöl, Honig, Milchpulver oder auch einer Tasse Milch.

Mit kaltem Lindenblütentee – oder vielleicht klingt Sud in diesem Fall wieder besser – kann man außerdem die Haare nach dem Waschen spülen. Das soll sie geschmeidig machen und gegen eine gereizte Kopfhaut helfen. Erfrischend und kühlend ist Lindenblütenwasser auch fürs Gesicht oder als Spray für den ganzen Körper. Ein Umschlag mit kaltem Lindenblütentee hilft angeblich bei Sonnenbrand – es erfrischt die gestresste Haut und lindert das Brennen. Mit dem Sud getränkte Augenpads sollen müde Augen munter machen. Und als Zahnspülung hat das Lindenblütenwasser in manchen Haushalten ebenfalls Einzug gehalten.

Das Angebot, was man mit getrockneten Lindenblüten machen kann, ist also enorm. „Die Linde ist nicht umsonst ein besonderer Baum für die Menschen“, sagt Volker Westermann. „Das sieht man schon an den vielen Dorflinden, die es gab und immer noch gibt. Und an den vielen Dörfern, die die Linde in ihrem Namen tragen.“ Laut einem Artikel aus dem Buch „Mythos Baum“, das der Förster im Regal stehen hat, sollen im deutschen Sprachraum 1142 Ortschaften die Linde im Namen führen. Sie heißen beispielsweise Lindenfels, Lindau, Lindthal – oder Leipzig, das 1485 noch Lipsko, sprich: Lindenort, geheißen haben soll. Keine andere Baumart dürfte auch so vielen Straßen den Namen schenken. Die Lindenstraße gibt es nicht nur im Fernsehen.

Apropos Name: Vermutet wird, dass Linde mit der Bezeichnung „lind“ – für weich und geschmeidig – zusammenhängt. Der Arzt Lonicerus meint in seinem Kräuterbuch aus dem 16. Jahrhundert: „Die Linde hat den Namen von der Lindigkeit.“ Worauf man zu folgendem Interpretationsansatz kommen kann: Der Lindwurm wohnt nicht etwa in der Linde, sondern ist eben ein linder, ein geschmeidiger Drache.

Und auch das Lindenholz ist weich und biegsam. „Es lässt sich wunderbar zum Schnitzen verwenden. Schnitzer und Künstler suchen dieses Holz – keine andere heimische Baumart lässt sich so gut mit dem Messer bearbeiten“, sagt Westermann. Und unter keiner anderen Baumart lässt es sich so gut küssen. In der Literatur treffen sich Liebespaare immer wieder unter Linden. Vielleicht weil ihre Blätter Herz haben, beziehungsweise ein Herz sind. Dichter stiftet die Linde jedenfalls zu romantischen Versen an. So lädt Walther von der Vogelweide zu einem Schäferstündchen ein: „under der linden, an der heide, da unser zweier bette was ...“.

Förster denken da etwas praktischer. Sie beobachten, wie die Linde mit dem Klimawandel umgeht. „Das macht sie ziemlich gut“, sagt Westermann. „Sie zeigt sich auch in trockenen Sommern robust. Wir werden sie also im Blick behalten, wenn es darum geht, wie wir den Wald für die Zukunft rüsten. Wenn ich hier von Linden rede, geht es übrigens immer um die zwei heimischen Arten.“ Das sind Sommer- und Winterlinde. Die Laien können sie unserem Bildungsförster zufolge nur schwer unterscheiden. „Es gibt außerdem noch zahlreiche exotische Lindenarten, aber sie spielen für uns keine Rolle.“ Gut zu wissen für Sammler: Die Sommerlinde fängt später an zu blühen und dementsprechend findet man ihre Blüten länger. „Diese Woche sollte es auf jeden Fall noch möglich sein, sie zu sammeln.“ Uns zieht es jetzt auch wieder unter die Linden am Waldrand. Ein bisschen Insektenmusik hören und den Brummern ein paar Blüten klauen. Ein Glas voll für den Hausgebrauch. Aber wird das reichen? Für all die Lindenblütenmöglichkeiten?

