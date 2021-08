Jetzt, wo uns noch eine Schnakenplage heimsuchen könnte, ist es nicht schlecht Rotöl zu Hause zu haben. Das hilft, wenn’s juckt. Gemacht wird es aus den Blüten des Johanniskrauts. Noch lassen sie sich auf naturbelassenen Wiesen finden. „Aber nicht mehr sehr lange“, sagt Förster Volker Westermann. Na dann, los geht’s.

Da hocken wir auf der Wiese. Der Waldrand ist nicht fern. Das Summen der Schnaken sogar recht nah. Sehr nah. Das ist jetzt schon ein bisschen irre: sich beim Sammeln von etwas, das gegen Mückenstiche helfen soll, erst einmal von den blutgierigen Insekten stechen zu lassen. Bildungsförster Volker Westermann vom Forstamt Pfälzer Rheinauen lacht. „Also ich merke nichts.“ Er scheint mückenresistent zu sein. Es gibt ja diese Leute ...

Für alle anderen ist es in der Tat schön, ein Fläschchen Rot- oder Johanniskrautöl zu Hause stehen zu haben. Beide Namen stehen für dasselbe Produkt: ein Hautmittel, das aus den Blüten des Johanniskrauts gewonnen wird und nicht nur Juckreiz lindert. Dank seiner entzündungshemmenden und wundheilenden Wirkung wird es seit jeher bei schlecht heilenden Narben, Verbrennungen und Erkrankungen wie Rheuma verwendet. Auch bei Muskelschmerzen, Hexenschuss, Verstauchungen und Sonnenbrand soll es regelrechte Wunder wirken. „So steht es in Heilkräuterbüchern und auf entsprechenden Internetseiten geschrieben. Unstrittig ist, dass Johanniskraut ein Heilkraut ist. Bekannt ist es für seine antidepressive Wirkung.“

Auch ein Liebesorakel

Dafür verehrten es schon die Germanen. Die gelben Blüten des Krauts symbolisierten für sie die Sonne, die böse Geister und garstige Dämonen abwehrt. Krieger zogen nicht ohne Johanniskraut im Beutel in die Schlacht. Und bei einer Geburt wurde damit geräuchert, zum Wohle von Mutter und Kind. Ja, in die Schutzfunktion der Pflanze wurde viel Vertrauen gesteckt. Aber auch als Liebesorakel sollte sie herhalten: Am Johannistag wurde das Kraut ins Wasser gestellt. Blieb es frisch und Knospen trieben, war eine Hochzeit nah, so sagte man.

Das alles klingt nach Magie und Aberglaube, doch im übertragenen Sinne wird es auch heute noch dafür genutzt, um etwas zu vertreiben. Etwa die Schwermut. Es ist ein häufig angewandtes pflanzliches Antidepressivum, das die Stimmung aufhellt und nervöse Unruhe lindert. Vermutet wird, dass die Substanzen Hyperforin und Hypericin dafür verantwortlich sind. Wie genau sie Einfluss auf die Psyche nehmen, ist nach medizinischen Gesichtspunkten noch nicht ganz klar. Johanniskraut-Wissen ist heute noch eher Erfahrungssache als fundiert erforscht. Doch das Interesse der Pharmaindustrie ist da.

Hauptsache es hilft. Dieses Motto verfolgen Schnakenstichgeplagte und führt sie möglicherweise irgendwann auch zum Johanniskraut. Das gibt es in der Apotheke. Man kann das Hautmittel aber auch selbst herstellen. „Dafür muss man das Johanniskraut erkennen“, sagt Volker Westermann und zeigt, welche Merkmale wir an der Pflanze entdecken müssen, um zu wissen, dass wir auf dieser Wiese hier das Echte Johanniskraut – Hypericum perforatum – vor uns haben.

Prüfen auf Blatt und Stängel

Bleiben wir dafür gleich mal beim lateinischen Namenszusatz perforatum: „Eine Besonderheit haben die Blätter des Johanniskrauts. Dafür muss man sie sich etwas genauer anschauen und vielleicht mal gegen das Licht halten“, erklärt Westermann. „Dann seht ihr nämlich, dass sie perforiert aussehen.“ Die durchscheinenden Punkte sind Gewebslücken, die durch das Auseinanderweichen der Zellwände entstanden sind. Wegen dieser Punkte hat das Johanniskraut den deutschen Beinamen Tüpfelkraut. Wir machen die Probe – und der Förster behält Recht. Die Punkte sind zu sehen. Sprich: Mit großer Wahrscheinlichkeit haben wir das Echte Johanniskraut vor uns.

Doch das Prüfen auf Blatt und Stängel geht noch weiter: „Der Stängel ist gefüllt mit weißem Mark – ähnlich wie beim Holunder“, sagt Westermann und bricht einen Pflanzenstiel durch. Es stimmt. Und es summt. Immer noch. Ssssssss. Eine weitere Schnaken-Attacke droht. Puh, bis wir hier mit der Kraut-Bestimmung durch sind, wird das Öl wohl bitter nötig sein, um die Schwellungen abzutupfen. „Äh, es dauert aber sechs Wochen, bis es angewendet werden kann.“ Schräger Blick zum Förster. Na prima ...

Rot ist es, das Öl, wenn es fertig ist. Und damit kommen wir zu Erkennungsmerkmal Nummer drei: Auf den Blütenblättern befinden sich winzig kleine Farbdrüsen, die bei genauerer Betrachtung als schwarze Punkte erkennbar sind. Diese sind für die rote Farbe des Öls verantwortlich.

Rot wie Blut

„Zerreibt mal ein Blütenblatt zwischen den Fingern. Dann seht ihr es gleich.“ Blutrot sind die Fingerkuppen nach dieser Aktion. Einer Legende nach soll das Johanniskraut aus dem Blut Johannes des Täufers entstanden sein. Aus wissenschaftlicher Sicht ist der Farbstoff Hypericin für das Verfärben verantwortlich.

Mit dem Namenstag des Heiligen fällt jedenfalls die Blüte des Johanniskrauts zusammen. „Bis dahin fristet das Kraut ein ziemlich unscheinbares Dasein. Mit den Blüten aber geht die Sonne auf“, sagt Westermann und lacht. Das Johanniskraut blüht bis in den August hinein. Die bis zu 90 Zentimeter hoch wachsende Pflanze findet man bevorzugt an sonnigen und steinigen Standorten wie Böschungen, Wiesen und am Waldrand.

Johanniskraut ist ein Sonnengewächs. Es tankt in der Sonne Kraft. Es hilft gegen Sonnenbrand. Und doch muss man auf die Sonne achten, wenn man es anwendet. „Die Haut wird lichtempfindlich. Das musste ich selbst schon schmerzhaft feststellen“, sagt Westermann. „Also besser nicht damit einölen, wenn es im Sommer raus geht.“ Auch wer Johanniskraut innerlich anwendet, soll lichtempfindlicher werden. So hieß es immer. Das Pharmaunternehmen Bayer hat inzwischen allerdings andere Studienergebnisse vorliegen, nach denen hochdosiertes Johanniskraut keine signifikant gesteigerte Lichtempfindlichkeit der Haut hervorrufen soll. Johanniskrautpräparate seien demnach auch in den Sommermonaten eine sichere Hilfe bei seelischen Verstimmungen.

Das alte Hausmittel gegen Dämonen hat es in die moderne Pharmaindustrie geschafft. Und die Blüten, die wir nun auf der Wiese zupfen, sollten alsbald ins Öl. Sechs Wochen müssen sie darin ziehen. Gibt’s dann eigentlich noch Schnaken? „Das Öl hilft ja auch gegen Verbrennungen. Und verbrennen kann man sich auch im Winter – etwa am Johanniskrauttee“, witzelt der Förster. Ein Fläschchen Rotöl im Hause schadet nie.

Zur Sache: So entsteht Johanniskrautöl

Geerntet wird für das Öl das blühende Kraut. Am besten mit einer Schere das obere Drittel abschneiden. Dann braucht man hochwertiges Pflanzenöl. Gut geeignet sind Oliven- oder Weizenkeimöl. Und ein Schraubglas sollte bereitstehen.

Blüten und Blätter werden vom Stängel gestreift. Das Schraubglas wird locker mit dem Johanniskraut befüllt und dann mit dem Öl aufgegossen, bis alle Pflanzenteile mit dem Öl bedeckt sind. Das Glas sollte an einen warmen, wenn möglich sonnigen Ort kommen. Das Kraut sollte sechs Wochen ziehen. Ab und zu das Glas schütteln. Dann das mittlerweile rot verfärbte Öl abseihen und eher dunkel und bei Zimmertemperatur lagern. Es empfehlen sich dunkle Apothekerfläschchen.