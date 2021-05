Da trampelt man auf ihnen herum oder lässt sie unbeachtet am Wegesrand stehen. Dabei könnten sie gerade jetzt im Sommer gute Dienste tun. Breit- und Spitzwegerich gehören zu den ältesten Heilpflanzen. Und nur wen es nicht juckt, kann es sich leisten, die folgenden Zeilen zu überspringen.

Es ist heiß und trocken. Da geht auch schon mal den robustesten Pflanzen die Kraft aus. Die ersten Exemplare des Breitwegerichs, denen wir begegnen, sehen jedenfalls kümmerlich aus. So gar nicht gesund. Und sie sollen heilen helfen? Unser Bildungsförster kratzt sich am Kopf. „Das ist der Vorführeffekt“, sagt Volker Westermann und grinst schief. „Zumal sich der Spitzwegerich ganz aus dem Schifferstadter Wald verabschiedet hat, wie es scheint ...“

Manchmal hilft es, abzubiegen und andere Wege zu gehen, und siehe da – ein paar Meter weiter wird es ein bisschen grüner und saftiger am Waldboden. Jetzt drückt auch unser Fotograf auf den Auslöser. Dieses Breitwegerich-Pflänzlein hat es geschafft. Es darf in die Zeitung. Zusammen mit einem Spitzwegerich, falls wir ihn noch treffen. Zu Unterscheidungszwecken. „Mann, der müsste hier doch irgendwo zu finden sein ...“, murmelt der Förster.

Man sagt, er ist trittfest

Namen sagen alles: Die Blätter des Breitwegerichs sind breit und oval, die des Spitzwegerichs lang und schmal. Und schaut man sich die Volksnamen für beide Pflanzen an, finden sich darin entweder ihre äußeren Merkmale oder ihr bevorzugter Standort wieder. Spießkraut, Spitzfederich, Spitzwegeblatt versus Wegebreit, Wegetritt und Mausöhrle.

„Der Weg ist fast immer mit dabei. Und an Wegen finden wir die beiden ja auch, meistens jedenfalls“, sagt Westermann. „Der Wegerich kann selbst dort wachsen, wo der Boden sehr verdichtet ist. Das ist sein Standortvorteil gegenüber anderen Pflanzen. Man sagt, er ist trittfest. Und seine Samen haften sich gut an Schuhsohlen, damit haben wir Europäer die Pflanze in der ganzen Welt verbreitet. Indianer nennen den Wegerich deshalb auch Fußstapfen des weißen Mannes.“

Robust, zäh und so gut wie überall zu finden. Das ist vor allem dann sehr praktisch, wenn man beim Waldspazieren von einer Schnake gestochen wird und gleich ein Wegerich am Wegesrand parat steht. „Sein Saft wirkt kühlend und lindert Schmerz- und Juckreiz“, erklärt Volker Westermann. „Man ritzt einfach mit dem Fingernagel das Blatt ein paarmal ein oder zerreibt es vorsichtig und hält es auf den Stich.“ Und, um noch mal an unsere letzte Folge dieser Serie zu erinnern: Auch wer sich beim Pflücken der Brennnessel verbrennt, erfährt Linderung durch den heilsamen Wegerichsaft.

Und wer mit einem Liebeszauber belegt ist ...

Das ist aber nicht alles, was die Wegerichgewächse können. „Im Grunde genommen helfen sie von A bis Z“, sagt der Förster, „von Afterjucken bis Zahnschmerzen.“ Im Großen- und Ganzen unterscheiden sich Spitz- und Breitwegerich nicht in ihrer Heilkunst, die seit jeher geschätzt wird. Bereits Germanen und Kelten sollen Wegeriche als Heilkraut genutzt haben. Früher galt allerdings der Breitwegerich als heilkräftiger. Heute wird dem Spitzwegerich der Vorzug gegeben, der 2014 auch zur Heilpflanze des Jahres ausgerufen worden war. Weit verbreitet war lange die Ansicht, dass Spitzwegerich als Mittel für Männer und Breitwegerich für Frauen geeignet sei. „Diese Annahme war, so steht es an verschiedenen Stellen geschrieben, der Form geschuldet.“

Wegeriche sollen die Wundheilung unterstützen, gegen Entzündungen in Mund und Rachen helfen, Erkältungen und Hustenreiz lindern, den Juckreiz nehmen – auch bei Hautkrankheiten – und Blutungen stillen. „Und man kann die Blätter essen“, merkt Volker Westermann an. „Vielleicht sollte man für einen Salat nicht gerade die Pflanzen nehmen, die so ganz nah am Weg wachsen ...“. Und das zarte Grün im Frühjahr eignet sich besser als die doch schon leicht zähen Sommerblätter, die dafür angeblich Eintöpfen eine gewisse Würze geben. „Den Inhaltsstoffen nach zu urteilen sind Wegeriche jedenfalls sehr gesund. Neben den Vitaminen B und C enthalten sie unter anderem Zink, Kalium und Kieselsäure.“

Und noch was! Wer mit einem unliebsamen Liebeszauber belegt worden ist, findet im Wegerich das Gegengift. Ob da der spitze oder der breite besser hilft, ist nicht überliefert. Vielleicht ist gar der Mittlere Wegerich das Mittel der Wahl? Nein, kein Quatsch, den gibt es tatsächlich. Nur seltener. Er ist äußerlich ein Zwischending. Nix Spitzes und nichts Breites halt. Dafür hat er etwas Duftendes an sich. Seine Blüten verströmen einen lieblichen Duft. Mit welcher Wirkung? Keine Ahnung. Probieren Sie es aus.

