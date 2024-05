Unbekannte haben in Neuhofen von 27. April bis 2. mai in Neuhofen mehrere Wahlplakate beschädigt. Ein Plakat wurde sogar gestohlen. Laut Polizei entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.