In der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim wird am Mittwoch, 19. August, der Seniorenbeirat neu gewählt. Einwohner über 60 sind für 17 Uhr zur Vollversammlung ins Heßheimer Bürgerhaus eingeladen. Wer den Fahrdienst (Bürgerbus) benötigt, kann sich unter Telefon 06233 3792-400 oder 0172 2934243 melden.

Die Amtszeit des bis zu zwölf Mitglieder großen Beirats ist an die Wahlperiode des Verbandsgemeinderats gekoppelt und läuft deshalb bis 2029. Das Gremium ist die Interessenvertretung der älteren Menschen in der VG und berät deren Organe in Angelegenheiten, welche die Belange der Senioren berühren. In der Periode 2019 bis 2024 wurde der Vorsitz zweimal niedergelegt: von Sonja Welz und Renate Glover, sodass seit Dezember der stellvertretende Vorsitzende Bart Pottie die Geschäfte führt.