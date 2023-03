Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Kinder der kommunalen Kita Tausendfüßler in Waldsee können sich auf viele schöne Veränderungen auf ihrem Außengelände freuen. Und auch für Eltern, die ihre Kinder gerne in eine Waldkita schicken, gibt es gute Nachrichten: Die Planung nimmt Form an.

„Sie sehen einen glücklichen Menschen hier sitzen“, sagte Peter Meyer. Der Leiter der kommunalen Kita Tausendfüßler hat den Mitgliedern des Planungs-