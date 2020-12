Die Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz schließt ihre Filiale in Beindersheim. Diese Nachricht des Kreditinstituts hat Ortsbürgermeister Ken Stutzmann (SPD) am Dienstag an den Gemeinderat weitergegeben.

„Wir fahren kein Schließungsprogramm“, versichert auf Anfrage der zuständige Ressort-Vorstand der Bank, Mathias Geisert. Im Raum Frankenthal sei aktuell keine weitere Filialschließung geplant. Aber dass man in Beindersheim die einzige Bank sei, habe „sich nicht in der Kundenfrequenz widergespiegelt“. Der Trend gehe eindeutig zum bargeldlosen Geldverkehr. Zum 31. März soll die Filiale mit der in Heßheim zusammengelegt werden. Die Ansprechpartner der Beindersheimer Kunden blieben damit erhalten, sagte Geisert. Vertreter der im Oktober 2019 durch Fusion gegründeten Bank hätten positiv auf das Vorhaben reagiert.

„Ich hatte ein ungutes Gefühl, als ich von der Bank um einen Gesprächstermin gebeten wurde“, sagte Ken Stutzmann in der öffentlichen Ratssitzung via Internet. Die Ankündigung der Bank nannte er einen „Schlag ins Gesicht“. Das Argument des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds sei das gleiche wie beim Rückzug der Sparkasse Vorderpfalz. Insbesondere für ältere Menschen gebe es bald keine Möglichkeit mehr, Geld an einem Automaten vor Ort abzuheben. „Jetzt werden Bürger gezwungen, sich ins Auto zu setzen und in eine Nachbargemeinde zu fahren“, so Stutzmann. Seine Bitte zu prüfen, ob wenigstens ein Geldautomat bleiben könne, sei aus wirtschaftlichen Gründen abgewiesen worden. Obwohl er angeboten habe, dass die Gemeinde dafür ein Grundstück zur Verfügung stellen werde.

Bürgerbus soll zur Heßheimer Filiale fahren

Er erkenne an, dass VR Bank und Sparkasse Vorderpfalz die Gemeinde weiter mit Spenden unterstützten. Und der Agrarservice der VR Bank sei nach wie vor größter Arbeitgeber in Beindersheim. Doch mit dem Rückzug aus dem Filialgeschäft bereiteten die Banken den Bürgern ein großes Problem. Dagmar Lis (CDU) wies darauf hin, dass an der Kasse im Einkaufsmarkt Geld abgehoben werden könne. Es sei der Wandel der Zeit. „Für jüngere Leute ist das sicher kein Problem“, so Lis.

Die Immobilie in Beindersheim sei an einen expansionswilligen ortsansässigen Betrieb verkauft worden, berichtete Mathias Geisert am Mittwoch. „So wurde die Sache für uns rund.“ Die Bank wolle die Bürger nicht im Stich lassen und schlage vor, dass die Heßheimer Filiale ab April in die Fahrtroute des Bürgerbusses, der von der Bank gesponsert worden sei, aufgenommen werde. Außerdem biete man den Service an, dass telefonisch bestelltes Bargeld beim Bankkunden vorbeigebracht wird. Sobald es die Corona-Lage wieder zulasse, werde die Vereinigte VR Bank wieder Online-Kurse für Senioren anbieten.