Die Filiale der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz in der Hermann-Löns-Straße in Heiligenstein ist seit wenigen Tagen wieder geöffnet. Sie war beim Starkregen im Mai 2023 überschwemmt und stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Die VR Bank entschloss sich anschließend, die Filiale so umzubauen, dass sie bei einem erneuten Starkregen-Ereignis nicht wieder so stark beschädigt wird. Laut VR Bank waren Kosten von 600.000 Euro entstanden, die nur zum Teil die Versicherung trägt. Zeitintensive Abstimmungsgespräche mit dem Miteigentümer, dem Vermieter, der Versicherung und der Gemeinde führten zu Verzögerungen bei der Sanierung. Am gestrigen Mittwoch ist die wiedereröffnete Filiale nach rund zehnmonatiger Schließung offiziell eingeweiht worden.