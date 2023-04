Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Denkanstöße geben – das will eine neue Vortragsreihe, die auch genau diesen Titel trägt. Zunächst von der Corona-Pandemie ausgebremst, sollen nun ab 15. September in der Kultur-Kapelle kompetente Referenten Alltags- und Zukunftsthemen allgemeinverständlich vermitteln. „Zuhören und miteinander ins Gespräch kommen“ – so der Wunsch der Initiatoren.

Die Idee hatte er schon lange, sagt Hans Strubel: anspruchsvolle Vorträge für ein breites Publikum anzubieten. Der promovierte Mediziner, gut 40 Jahre lang Hausarzt