Am Mittwoch, 18. September, 19 Uhr, wird im „Kleinen Kultursaal“ des Rathauses Limburgerhof eine Vortragsreihe eröffnet, die sich mit dem nachhaltigen Umgang der zur Verfügung stehenden Landschaftsflächen beschäftigt.

In den nächsten Jahren stehen Städte und Gemeinden in Rheinland-Pfalz vor großen Aufgaben. Klimaschutz, Hochwasserschutz sowie die Innen- und Außenentwicklung sind wichtige Themen für die zum Teil kleinen Gemeinden. Innovative, inspirierende Ideen, gute Lösungen und Dialog sind daher ein wichtiger Input in die politischen Entscheidungsprozesse. Der Bund für Umwelt und Naturschutz ( BUND) Rheinland-Pfalz will mit seinem von der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz (RLP) geförderten Projekt „Boden schätze(n) – Flächen schützen“ Lösungsansätze aufzeigen, um die Sensibilität für unverbaute Böden, den Bodenschutz und flächensparendes Bauen zu steigern. Das Projekt und erste Ergebnisse werden bei dem Eröffnungsvortrag am 18. September in Limburgerhof von Projektleiterin Natascha Steinbacher vorgestellt.

Enormer Druck zur Flächennutzung

Der Rhein-Pfalz-Kreis macht unter dem Motto „Hier sprießt die Pfalz“ auf seinen Gemüseanbau in direkter Nachbarschaft zu den Städten Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer aufmerksam. Gleichzeitig ist der Druck enorm, den ohnehin schon dichten Siedlungsraum zu erweitern und Grün- und Agrarflächen zu bebauen beziehungsweise für neue Verkehrswege oder Infrastruktur zur Energiegewinnung zu nutzen. Die aktuelle Situation und in Planung befindliche Vorhaben, die Flächen verbrauchen, werden an dem Abend von Rolf Götz, Vorsitzender der BUND-Kreisgruppe, vorgestellt. Er will auch Lösungsansätze für die sich scheinbar widersprechenden Zielsetzungen aufzeigen. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Weitere Themen der Veranstaltungsreihe, die von Christian Sponagel von der Universität Hohenheim gehalten werden (jeweils ab 19 Uhr im „Kleinen Kultursaal“ im Rathaus), sind am Freitag, 18. Oktober: „Oben Energie, darunter die Lebensmittel: Agri-PV nutzt Fläche multifunktional“; am Freitag, 24. Januar 2025: „Biodiversität und Landwirtschaft im Einklang?“ sowie am Freitag, 4. April: „Wie gelingt ein Ausgleich mit Mehrwert für Flächeninanspruchnahmen?“. Die Veranstaltungsreihe findet in Kooperation der Kreisvolkshochschule, der BUND-Kreisgruppe und dem Projekt „Boden schätze(n) – Flächen schützen“ des BUND-Landesverbands statt.