Wie können Betroffene und Angehörige souverän mit der neurologischen Erkrankung Parkinson umgehen? Der Frage widmet sich eine Veranstaltung in Schifferstadt.

Die Parkinson-Selbsthilfe-Schifferstadt/Speyer (PSH) lädt zu einem Fachvortrag mit anschließender Diskussion ein für Donnerstag, 2. April, ab 15 Uhr in der Adlerstube, Kirchenstraße 17, in Schifferstadt. Referent ist der Neuropsychologe Andrés Alemany von der SRH-Klinik Heidelberg.

Die PSH kündigt an, dass Alemany in seinem Vortrag auf die Auswirkungen von Parkinson auf das Denken, Fühlen, Wollen und Handeln eingehen wird. Die Erkrankung betrifft nicht nur die Bewegungsfähigkeit, sondern auch Gedächtnis, Sprachvermögen und Aufmerksamkeit. Er wird außerdem neuropsychologische Ansätze wie Verhaltenstherapie, Funktionstraining und Entspannungstechniken erläutern. Ziel ist es, den Alltag für Betroffene und deren Familien besser zu gestalten.

Die Parkinson-Selbsthilfe-Schifferstadt/ Speyer organisiert monatliche Treffen, bei denen 30 bis 50 Personen zusammenkommen, um Fachvorträge zu hören und Erfahrungen auszutauschen. Eine Anmeldung oder Mitgliedschaft ist nicht erforderlich und die Teilnahme kostenfrei. Ziel ist es, Betroffene und Angehörige im Umgang mit Morbus Parkinson zu unterstützen und zu ermutigen. Weitere Informationen sind über das Parkinsontelefon unter 0160 99551101 oder beim Pflegestützpunkt Schifferstadt, Kirchenstraße 16, bei Claudia Schoeneberger unter der Telefonnummer 06235 4587565 erhältlich.