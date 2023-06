„Blüten statt Steine“ – mit diesem Titel ist der Vortrag überschrieben, zu dem Ulla Behrendt-Roden (Grüne), Erste Beigeordnete der Stadt Schifferstadt, und der Umweltbeauftragte Frank Schmitt einladen. Referentin ist Landschaftsarchitektin Susanne Wien.

„Nicht nur im Garten kann durch eine ansprechende Begrünung eine kleine Klimaoase entstehen – auch Fassade und Dach können dazu beitragen“, wird Wien in der Ankündigung der Stadt zitiert. Sie will in ihrem Vortrag nicht nur praktische Tipps für die Auswahl einer nachhaltigen Dach- und Fassadenbegrünung geben, sondern auch zeigen, wie positiv sich solche scheinbar kleinen Veränderungen auf das städtische Klima und die heimische Vogel- und Insektenwelt auswirken.

Wien ist laut Informationen der Verwaltung seit 25 Jahren als Landschaftsarchitektin im Planungs- und Sachverständigenbüro Plessing in Heidelberg tätig. Seit diesem Jahr arbeitet sie zusätzlich als Beraterin für „grüne“ Themen für die Ortsgemeinde Lingenfeld (Kreis Germersheim). An der Volkshochschule Lingenfeld hält sie Vorträge zum Thema Gartengestaltung und unterstützt ehrenamtlich das Lingenfelder „Greenteam“.

Ulla Behrendt-Roden, im Schifferstadter Rathaus zuständig für die Bereiche Naturschutz und Landschaftspflege, erhofft sich nach eigener Aussage von dem Vortrag „nützliche Anregungen dafür, unser eigenes Zuhause grüner und lebendiger zu gestalten“.

Termin

Vortrag „Blüten statt Steine“ am 27. Juni, 19 Uhr, Pfarrheim Herz-Jesu. Im Eingangsbereich der Stadtbücherei, Rehbachstraße 2, gibt es passend zum Vortrag eine kleine Buchausstellung.