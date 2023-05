„Der Andere in uns: Ein Abend über Krieg, Flucht und Ankommen“ ist Titel eines Vortrags des Autors, Journalisten, Filmemachers und Fotografen Martin Gerner. Er kommt am Donnerstag, 25. Mai, 19 Uhr, in den Schifferstadter Club Ebene Eins (Burgstraße 23).

Gerner erzählt von seinen Erfahrungen in Kriegsgebieten und Konfliktländern, von Fluchtrouten, auf denen er recherchiert hat, und von menschlichen Schicksalen. Er berichtet, laut Veranstalter unterstützt durch eindrucksvolles Bildmaterial, von Menschen, die Hilfe brauchen, aber auch etwas zurückgeben.

Martin Gerners Reportagen würden in verschiedenen Medien gesendet, heißt es. Der 1966 in den Niederlanden geborene Absolvent des Pariser Institut d’Etudes Politiques und der Freien Universität Berlin habe bekannte Persönlichkeiten interviewt, initiiere kulturelle Veranstaltungen, sei Dozent für Friedens- und Konfliktforschung an mehreren Universitäten. Sein Dokumentarfilm „Generation Kunduz“ (2011) erhielt Auszeichnungen auf renommierten Festivals.

Noch Fragen?

Donnerstag, 25. Mai, 19 Uhr, Club Ebene Eins – Die Scheune, Burgstraße 23, Schifferstadt; Telefon 06235 920399 (AB); www.clubebeneeins.de; E-Mail CEEins@web.de. Der Eintritt ist frei.