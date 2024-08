Die Vortragsreihe „Denkanstöße aus Wissenschaft und Gesellschaft“ feiert mit dem Vortrag „Das asiatische Jahrhundert – Ein Weckruf an Europa“ am Donnerstag, 5. September, um 19 Uhr in der Kultur-Kapelle im Park von Limburgerhof ihre 25. Veranstaltung und zugleich ihr fünfjähriges Bestehen. Referent des Abends ist Professor Manuel Vermeer vom Ostasien Institut in Ludwigshafen. Vermeer ist ein ausgewiesener Kenner Asiens und hat in der Vortragsreihe auch schon über die „Weltmacht Indien“ referiert. Er, halb Inder, halb Deutscher, ist Sinologe, Regierungsdolmetscher, Dozent an zahlreichen internationalen Universitäten, Wirtschaftsberater und auch Krimiautor. Der Eintritt zur Veranstaltung in der Kultur-Kapelle beträgt zehn Euro.