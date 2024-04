In die Epoche der Bronzezeit führt der Tag des Goldenen Hutes, mit dem der Fund und die archäologische Stätte auf der Gemarkung der Stadt gewürdigt werden. Diesmal geht es um Funde aus Flüssen der Region.

Der Goldene Hut, der zwischen 1400 und 1300 vor Christus hergestellt und 1835 bei Feldarbeiten bei Schifferstadt gefunden worden ist, zählt zu den bedeutendsten Funden aus der Bronzezeit weltweit. Um dies zu würdigen, gibt es in Schifferstadt seit 2018 den Tag des Goldenen Huts, der zum Tag des Fundes, den 29. April, begangen wird. Dabei gibt es zum Beispiel einen Vortrag, eine Führung oder eine Ausstellung.

Anlässlich des diesjährigen Tags des Goldenen Hutes referiert Professor Frank Falkenstein von der Julius-Maximilians-Universität Würzburg über „Bronzezeitliche Flussfunde in Süddeutschland“. In der Bronzezeit seien in auffälliger Menge wertvolle Metallfunde in die Flüsse Süddeutschlands gelangt. „Dabei ist die Interpretation der bronzenen Waffen, Geräte und Schmuckteile, die aus Rhein, Main und Donau geborgen werden, aus quellenkundlichen Gründen mit vielen Unwägbarkeiten behaftet. Handelt es sich um Verlustfunde von Bootshavarien, Relikte von Flutkatastrophen, um Beigaben von Flussbestattungen oder Opfergaben an Götter?“, heißt es in der Ankündigung.

Die Veranstaltung findet statt am Freitag, 26. April, 18 Uhr, im Alten Rathaus in Schifferstadt. Organisiert wird sie vom Verein für Heimatpflege Schifferstadt in Kooperation mit der Stadtverwaltung.

Bei einer weiteren Veranstaltung zum Goldenen Hut lädt der Seniorenbeirat zur „kleinen Ortserkundung“ ein: am Montag, 29. April, 14 bis 15.30 Uhr, in der Adlerstube, Kirchenstraße 17. Oskar Schmidt wird referieren über „Der Goldene Hut von Schifferstadt und sein Fundort – ein bedeutender Schatz der europäischen Kultur“. Es wird um Anmeldung bis Donnerstag, 25. April, gebeten – in den Briefkasten der Adlerstube, per Mail an seniorenbeirat@schifferstadt.de oder telefonisch unter 06235 44-597 (Anrufbeantworter).