Der Hackerangriff auf die Kreisverwaltung zeigt, dass dem Datenschutz im Internet eine höhere Priorität eingeräumt werden muss.

Die Liste von Kommunen und Unternehmen, die Opfer von Hackerangriffen geworden sind, ist lang. Es zeigt, dass es jeden treffen kann. Dahinter stecken meist Kriminelle, die durch Erpressung Geld verdienen wollen. Besonders schwer wiegen solche Angriffe auf die kritische Infrastruktur wie Krankenhäuser und eben Ämter wie die Kreisverwaltung, deren Ausfälle spürbare Konsequenzen für Bürger haben. Cybersicherheitsexperten warnen seit Jahren vor den Gefahren in einer zunehmend digitalisierten Welt. Das wurde in der Vergangenheit gerade von Behörden nicht ernst genug genommen, auch Teile der Bevölkerung zeigen sich sorglos. Der Fall der Kreisverwaltung zeigt wie so oft, dass erst etwas passieren muss, damit sich etwas bewegt, finanzielle Mittel freigemacht werden und der Vorsorge höchste Priorität eingeräumt wird.