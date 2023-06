Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Schlicht bleibt Thema. Zwei Vorfälle hatten die Öffentlichkeit aufgeschreckt. Einmal haben Jugendliche Väter attackiert, die ihre Kinder schützen wollten. Ein anderes Mal wurde eine Frau umzingelt und sexuell belästigt. Für die Polizei waren das Einzelfälle. Trotzdem will sie den See genauer ins Visier nehmen. Die Gemeinde Neuhofen will feste Badezeiten. Unter anderem.

Die Schlicht ist zweifellos ein attraktives Naherholungsgebiet und mittlerweile überregional bekannt. Da bleibt es nicht aus, dass einige Besucher sich nicht an Regeln halten und