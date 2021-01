Limburgerhof. Die Premiere im Dezember ist geglückt. 332 Haushalte haben bei der virtuellen Bewegungsparty gemeinsam vor dem Computer gesportelt. Aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen, findet am Dienstag, 12. Januar, die zweite Auflage statt – diesmal für Kinder und Erwachsene.

Die zweite virtuelle Sportaktion ist ein Trainer- und vereinsübergreifendes Angebot der Landesinitiative „Land in Bewegung“ des Tennisclubs Limburgerhof, des Projekts „Grenzlos Bewegen“, der Tura Otterstadt und des Deutschen Tatsu-Ryu-Bushido Kai, teilt Anna Pec-Schmitt, Bewegungsmanagerin für den Rhein-Pfalz-Kreis, mit. „Jede kleine sportliche Betätigung ist wichtig, um gesundheitliche Folgen des Lockdowns möglichst gering zu halten“, sagt Pec-Schmitt. „Digitale Bewegungsangebote werden immer wichtiger und viele Vereine nutzen diese Möglichkeit, um ihren Mitgliedern regelmäßige Trainings anzubieten und zum Sport zu motivieren.“ Das gemeinsame Bewegungsangebot startet am Dienstag, 12. Januar, um 17 Uhr. Die ersten 45 Minuten Training sind speziell für Kinder ausgelegt. Von 18 bis 18.45 Uhr sind die Erwachsenen an der Reihe. Wer teilnehmen möchte, benötigt einen Computer mit Kamera, Mikrofon und Lautsprecher – alternativ ein Tablet oder ein Smartphone. Registrieren müssen sich die Teilnehmer über die Internetseite www.fit-mit-spass.online. Dort kann die für die Teilnahme notwendige App Zoom installiert werden. Die Teilnahme ist kostenlos.