Die Vorfahrt einer 71-jährigen Radfahrerin hat am Donnerstag gegen 12.15 Uhr eine 62-jährige Autofahrerin in Schifferstadt missachtet. Die Radlerin kam aus der Gartenstraße, die Autofahrerin befuhr die Herzog-Otto-Straße. Wie die Polizei mitteilt, stürzte die Radlerin nach einer Berührung und zog sich leichte Verletzungen am Bein zu. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro.