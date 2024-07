Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstag gegen 19.50 Uhr im Kreuzungsbereich Ostring/Klappengasse in Schifferstadt ereignet. Ein 35-jähriger Autofahrer hat die Vorfahrt einer 19-jährigen Frau aus Schifferstadt missachtet. Der 35-Jährige wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt circa 1200 Euro.